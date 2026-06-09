Мужчина напал с ножом на человека в переходе станции метро "Солнцево"

В Москве арестован мужчина, который порезал другого человека на станции метро "Солнцево", сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что злоумышленник нарушил общественный порядок умышленно и беспричинно. Пострадавшему мужчине понадобилась медицинская помощь, у него диагностированы две резаные раны ноги.

Мужчина, совершивший нападение, признал вину. На контроле прокуратуры Московского метрополитена находится его привлечение к уголовной ответственности.

Ранее в столице недалеко от Большого Спасоглинищевского переулка мужчина 2007 года рождения поругался с двумя молодыми людьми в возрасте 17 и 18 лет. В какой-то момент он взялся за нож и нанес им несколько ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело.