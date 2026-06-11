Арестован новый фигурант дела об убийстве на Строгинском бульваре

Тушинский райсуд отправил под стражу Давида Исмаилова, подозреваемого в причастности к жестокому разбойному нападению и убийству женщины на северо-западе столицы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Исмаилова на два месяца, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, передает РИА «Новости».

Судебная инстанция также продлила на аналогичный срок арест трем другим подозреваемым: Даниилу Секачу, Эльдару Аушеву и Никите Коржукову.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали куратора и курьера по делу об убийстве на Строгинском бульваре.

Один из соучастников нападения признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Ранее Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в этом убийстве футболиста Даниила Секача.