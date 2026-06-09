Возобновлено следствие по делу об убийстве отчимом пасынка под Калининградом

В Калининградском областном суде возобновили следствие по делу об убийстве отчимом Сергеем Гаммой семилетнего пасынка в городе Черняховск в феврале прошлого года. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в прокуратуре Калининградской области.

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— Председатель Калининградского областного суда возобновил судебное следствие по уголовному делу об убийстве семилетнего ребенка в отношении Сергея Гаммы и его супруги Анастасии Гамма. В процессе вернулись к исследованию доказательств, суд намерен изучить определенную видеозапись, — передает слова собеседницы ТАСС.

В инстанции разберутся в материалах, связанных с фото ребенка и записью разговоров матери с дочерью, сестрой убитого мальчика. Суду важно установить, были супруги в сговоре или нет. Заседание пройдет 11 июня. Ранее прокурор запрашивал для мужчины пожизненное лишение свободы, а для его жены — 8,5 года колонии.

Сергей Гамма, по данным следствия, избил до смерти пасынка из личной неприязни, а затем выбросил его тело в болото. Впоследствии мать ребенка сообщила о пропаже сына. Тело мальчика нашли, после чего силовики задержали подозреваемого. Он признался в убийстве. Что известно об этой семье — в материале «Вечерней Москвы».