В Петербурге эвакуировали один из районных судов

В Санкт-Петербурге людей эвакуировали из здания Смольнинского районного суда. Об этом сообщает 78.ru.

Уточняется, что эвакуация проходила по адресу: улица Моисеенко, 2а. Причины произошедшего не называются. Однако одна из очевидиц, адвокат Ирина Баханович, которая находилась на месте, рассказала журналистам, что к зданию суда приехали сотрудники Росгвардии.

"... приставы нам не говорят, что было, то ли звонок, то ли что, но нас всех эвакуировали", — отметила собеседница издания.

Позднее в Объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили 78.ru, что им поступило им поступило электронное письмо с сообщением, что в здании на Моисеенко, 2а заложена взрывчатка. Там уточнили, что на месте на месте работают правоохранители, также ожидается приезд кинологов.

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