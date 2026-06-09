Нетрезвые россияне устроили погром на кладбище

После публикаций об осквернении воинского захоронения на кладбище в Архангельске возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК региона.

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В сообщении уточняется, что при мониторинге СМИ была выявлена информация о том, что два гражданина осквернили воинские захоронения на Вологодском кладбище в Архангельске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ. Как уточняет 29ru, нетрезвые мужчина и женщина разгромили воинский мемориал на Вологодском кладбище, били бутылки, пинали вазоны и выкидывали из них цветы. При этом, женщина, по сообщениям очевидцев, была полуголой, а на одну из могил злоумышленники и вовсе опорожнились.