В Таиланде задержали лже-жену российского посла

В Таиланде задержана женщина, которая выдавала себя за супругу российского посла и обманывала соотечественников. По данным Baza, Дарья обещала помощь в оформлении документов и брала за свои услуги 50 тысяч батов (около 111 тысяч рублей) за визу «Таиланд Элит».

Как пишет Telegram-канал, схема была следующей: релоканты несли деньги, а взамен получали обещания. Лже-дипломатка также предлагала оформить водительские права, загранпаспорта РФ и даже гражданство Румынии. Все бумаги она якобы оформляла у себя в спальне, объясняя это наличием сейфа. Клиенты месяцами ждали документов, но так их и не дождались.

Двое пострадавших, попытавшихся вернуть деньги, оказались в тайской тюрьме — Дарья написала на них заявление о краже. Аферистку задержали при попытке тайно покинуть страну.

Выяснилось, что у самой «жены посла» давно просрочена виза. Суд Паттайи принял иски от обманутых россиян. Теперь Дарья будет ждать приговора в тюрьме или депортационном центре, отмечает канал.

В Москве задержали курьера мошенников, укравшего на Камчатке 45 млн рублей

Ранее сообщалось, что аферисты убедили жительницу Кубани, что банк выдал ей фальшивые деньги, и похитили 4 миллиона рублей. Женщина собиралась купить квартиру для племянника, сняла крупную сумму, но после странного сообщения с фото купюры ей позвонил лже-сотрудник ФСБ и заявил о подделке. Для убедительности мошенники включили запись разговора «сотрудников банка», сгенерированную ИИ. Испуганная женщина выполнила все указания и передала пакет с деньгами незнакомцам. Позже она поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.