Жители Балашихи рассказали о первых минутах после взрыва автомобиля

Жители Балашихи в интервью MSK1.RU поделились впечатлениями о первых минутах после того, как в микрорайоне, расположенном на территории бывшего военного аэродрома, произошел взрыв автомобиля.

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Один из жильцов рассказал, что видел с балкона спасателей, которые пытались вскрыть дверь машины, чтобы спасти человека. Он признался, что в этот момент ему было очень тревожно.

Другая жительница рассказала, что из-за происшествия была вынуждена опоздать на работу. По ее словам, громкий звук заставил всю семь проснуться. Младшая сестра девушки испугалась и заплакала. Позже жители узнали, что громкий звук был вызван взрывом автомобиля.

Автомобиль взорвался утром 9 июня. Водитель получил серьезные травмы, в результате чего погиб. Один из очевидцев вытащил его из машины, чтобы спасти, но к тому моменту мужчина уже был мертв.

Возбуждено уголовное дело. У следователей есть подозрение, что это был взрыв, устроенный намеренно. Предполагается, что под водительское сиденье подложили взрывное устройство, равное по силе 300-400 граммам тротила.

Ранее сообщалось, что следователи СК закончили работу на месте взрыва «БМВ Х3» в Балашихе.