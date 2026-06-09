Установлены родные ребенка, найденного на проезжей части без одежды в российском городе

Полиция Тюменской области обнаружила родителей малолетнего ребёнка, который был найден на дороге в одном подгузнике. Об этом ТАСС сообщили в региональном УМВД.

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В ведомстве подтвердили, что законный представитель несовершеннолетнего установлен, однако подробности обстоятельств произошедшего пока не раскрываются. В настоящее время полиция работает над выяснением всех деталей инцидента.

Параллельно Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту оставления ребёнка в опасности.

В ходе проверки следователи проанализируют всю имеющуюся информацию и дадут правовую оценку действиям родителей. Если их вина будет доказана, к ним будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске развернуты активные поиски 10-летней девочки, которая ушла гулять 7 июня и не вернулась домой.