После вспышки норовируса в детском лагере возбуждено дело

После массового заражения детей в летнем лагере под Калининградом возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей), сообщает пресс-служба СК региона.

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В сообщении отмечается, что при мониторинге СМИ были обнаружены публикации о массовом заболевании детей, у всех имелись симптомы инфекционного заболевания. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Также в ведомстве отметили, что в настоящий момент смена лагеря досрочно завершена. Ведется расследование. Помимо этого, Роспотребнадзор также проводит эпидрасследование – были отобраны пробы питьевой воды, продовольственного сырья и готовых блюд, биологического материала для исследований от персонала пищеблока.

Ранее сообщалось, что в лагере под Калининградом норовирус выявили у 29 человек.