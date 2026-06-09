Что известно о взрыве автомобиля в Балашихе к этому часу

Во вторник, 9 июня, в Балашихе в микрорайоне Авиаторов взорвался легковой автомобиль BMW X3. Инцидент привел к гибели одного человека, водителя машины. «Рамблер» собрал главные новости по данной теме к этому часу.

Как пишет News.ru со ссылкой на очевидцев инцидента, один из жителей дома в Балашихе, расположенного рядом с местом взрыва автомобиля, начал самостоятельно заниматься тушением пожара. Водитель погиб в машине.

Собеседник издания поделился, что сильный взрыв произошел между 05:20 и 05:25. При этом очевидец сообщил, что из-за грохота проснулась вся его семья. Выглянув в окно, члены семьи обнаружили, что около их дома горит автомобиль.

Они наблюдали момент тушения пожара их соседом. Ему удалось вытащить водителя из авто, однако «в тот момент он уже был мертв». Как указал очевидец, «потом другие люди начали подбегать». Тогда же соседи вызвали скорую помощь и пожарных. Было очень много дыма, отметил собеседник.

Позднее стало известно, что водитель взорвавшегося авто скончался на 63-м году жизни. Машина была приобретена мужчиной почти 2 года назад.

Раскрыты новые детали подрыва BMW с водителем в Балашихе

В СК России подтвердили факт взрыва машины в Балашихе, передает РИА Новости.