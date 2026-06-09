Суд не удовлетворил жалобу защиты пасынка Стаса Намина на приговор

Суд не удовлетворил жалобу, поданную адвокатом пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, на приговор по делу о двойном убийстве. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в Telegram-канале «112».

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— Апелляционный суд не стал менять приговор пасынку Стаса Намина, осужденному за двойное убийство. Его защита заявляла, что осужденный был очень привязан к бабушке и брату, и настаивала на повторной психиатрической экспертизе из-за проблем с психическим состоянием Романа, — говорится в публикации.

Ткаченко осудили 31 марта. Его признали виновным в убийстве бабушки и брата и отправили за решетку на 18,5 года. Суд также постановил, что мужчина после отбытия наказания не может менять место жительства. Впоследствии защита Ткаченко обжаловала приговор.

Злоумышленник частично признал вину в преступлении. Он заявлял, что не помнит, как убивал родственников. Ткаченко объяснил это раздвоением личности.