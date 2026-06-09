В Нидерландах задержали капитана судна с якобы санкционными товарами для России

Таможенная служба Нидерландов сообщила о задержании капитана контейнеровоза после выявления на борту санкционных товаров, предназначенных якобы для отправки в Россию. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что операция проводилась в порту Роттердама. Капитан судна был задержан 5 июня, сейчас он находится под стражей. Его подозревают в причастности к преступной деятельности, связанной с возможными нарушениями санкционного режима Евросоюза, говорится в публикации.

Отмечается, что контейнеровоз регулярно совершает рейсы между Роттердамом и Санкт-Петербургом.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который следовал с грузом из российского порта Мурманск в Камерун. В Кремле заявили, что действия Военно-морских сил Франции граничат с пиратством.

Ранее французские ВМС задержали танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска.