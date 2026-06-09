Стали известны некоторые подробности инцидента в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи, где рано утром 9 июня взорвался автомобиль и погиб водитель.

Как ранее сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, около 5.30 при движении автомобиля марки "БМВ X3" возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова был осуществлен подрыв взрывного устройства. Водитель получил множественные ранения и скончался на месте.

© Дмитрий Григорьев

Взрыв был настолько сильный, что его слышали в соседнем квартале.

Все случилось где-то в 5.20. Я проснулся от шума, потом уже узнал, что это взорвался автомобиль, - рассказал Алексей.

© Дмитрий Григорьев

Раскрыты новые детали подрыва BMW с водителем в Балашихе

По некоторым данным, погибший был полковником одной из силовых структур. Место происшествия огорожено, работают следователи СК.