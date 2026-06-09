На месте подрыва BMW с водителем в Балашихе прогремело два взрыва.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Второй — буквально через пару минут после того, как в салоне BMW X3 сработало СВУ. Об этом SHOT заявил очевидец, который первым бросился вытаскивать <...> 62-летнего мужчину», – говорится в публикации.

По словам очевидца Гусейна, он самостоятельно потушил возгорание и извлек водителя иномарки из салона. Пострадавший хрипел и пытался произнести что-то. Затем мужчина оттащил мужчину на 10–15 метров и попытался оказать ему помощь. Скорую и экстренные службы вызвали другие свидетели, которые направились к месту происшествия сразу после взрыва.

Появились данные о сработавшем под автомобилем в Балашихе взрывном устройстве

Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

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