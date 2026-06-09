Муж найденной в реке россиянки рассказал, что встревожило его перед гибелью

Муж 42-летней жительницы Свердловской области Ольги Т., чьё тело было обнаружено в реке Каменка в городе Каменске-Уральском спустя неделю после исчезновения, поделился с корреспондентом E1.RU деталями последнего дня жизни супруги.

© Московский Комсомолец

По словам Алексея, накануне трагедии они вместе обсудили планы на следующий день. У дочери Ольги от первого брака был выпускной бал в начальной школе (28 мая), и Алексей предложил жене сделать прическу. Женщина согласилась сходить в парикмахерскую, которая находилась прямо в их доме.

27 мая Ольга вернулась из дневного стационара, супруги пообедали на кухне, после чего муж лёг спать. Проснувшись, он обнаружил, что жены нет дома. Это вызвало у него тревогу, так как её телефон остался в прихожей, а на полке лежали золотые серьги.

Алексей заявил, что тогда у него начали появляться плохие мысли.

Пытаясь прояснить ситуацию, мужчина позвонил парикмахеру с номера жены. Мастер сообщила, что видела Ольгу днём: та шла через двор в сторону леса.

В разговоре с журналистом супруг погибшей опроверг слухи о проблемах в семье и обвинения со стороны знакомых. Он назвал отношения в браке обычными для супругов, подчеркнув, что они хорошо жили.

По словам мужчины, вариант развода он рассматривал, но отказался от этой идеи, увидев, насколько сильно жена переживала из-за возможного расставания.

Алексей также отметил, что многие знали Ольгу как весёлого человека, но только он видел её внутренние переживания, связанные с ранней потерей матери и недавним увольнением с работы по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вынесен приговор участнику СВО из Пермского края. Он был признан виновным в жестоком преступлении — изнасиловании и убийстве своей бывшей жены и ее семилетней дочери от другого брака. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.