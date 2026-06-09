Тело Исуса Христоса обнаружили в Казани

В Казани скончался Исус Христос. Тело россиянина, который несколько лет назад сменил имя, нашли сотрудники правоохранительных органов в его собственной квартире.

© ТВ Центр

Тревогу забили соседи Евгения Чекулева – так мужчину звали до смены имени на Исуса Христоса. Они почувствовали неприятный запах из его квартиры и вызвали полицию.

По данным издания "Вечерняя Казань", тело Исуса Христоса обнаружили еще 1 июня, но известно об этом стало только сейчас. По предварительным данным, мужчина умер по естественным причинам.

Исуса Христоса заставили сменить имя в Казани

Житель Казани Евгений Петрович Чекулев сменил имя в 2020 году, став Исусом Христосом. В этом году прокуратура обязала его вернуть имя, полученное при рождении. В последнее время мужчина много пил и почти перестал появляться на улице. В прошлом году он получил условный срок за регистрацию иностранцев у себя дома.