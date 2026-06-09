Российская школьница бесследно пропала после прогулки к озеру

В Нижневартовске развернуты активные поиски 10-летней девочки, которая ушла гулять 7 июня и не вернулась домой.

© Московский Комсомолец

По информации, предоставленной ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу, мать девочки обратилась в полицию 8 июня около 23:00 по местному времени.

Женщина сообщила, что ее дочь ушла к озеру, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В поисках участвуют как сотрудники полиции, так и волонтеры, которые делают все возможное для того, чтобы найти ребенка и выяснить обстоятельства ее исчезновения.

Ранее криминалист Михаил Игнатов высказал мнение, что семья Усольцевых, пропавшая в сибирской тайге, если они все еще живы, может выйти на связь только по своему желанию.