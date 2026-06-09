Тела еще двух погибших при атаке БПЛА азербайджанцев обнаружены в Азовском море

Обнаружены тела еще двух азербайджанцев, погибших в результате атаки беспилотников на суда в Азовском море. Тела всех четырех жертв в ближайшие дни будут отправлены на родину, сообщили в МИД республики.

В министерстве уточнили, что в Азербайджан уже отправлены 19 граждан — членов экипажей кораблей, пострадавших при атаке БПЛА. Ожидается, что они прибудут в республику днем 9 июня.

МИД Азербайджана 5 июня заявил, что в результате инцидента в Азовском море погибли четверо и были ранены еще четверо граждан страны. Всего на борту судов находились 25 азербайджанцев.

Сообщалось, что теплоходы «Натра» и «Циркон» следовали из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, когда в Таганрогском заливе по ним были нанесены удары дронами.