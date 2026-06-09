Беременная двойней юристка внезапно умерла за день до родов

В Грузии внезапно умерла 32-летняя адвокат Тинатин Бериашвили, находившаяся на последних сроках беременности. Женщина ожидала рождения двойни, однако врачи не смогли спасти ни её, ни детей, сообщает Ambebi.ge.

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По данным издания, будущей матери внезапно стало плохо дома — она потеряла сознание. Прибывшие медики доставили женщину в больницу, однако реанимационные мероприятия результата не дали.

Официальную причину смерти ещё предстоит установить специалистам. Вместе с тем родственники не исключают, что трагедия могла быть связана с тромбоэмболией.

«Она была очень талантливым и профессиональным адвокатом. Со дня на день должна была стать мамой. Нам говорят, что причиной мог стать тромб», — рассказали близкие погибшей.

Обстоятельства произошедшего выясняются.