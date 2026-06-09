Беременная двойней юристка внезапно умерла за день до родов
В Грузии внезапно умерла 32-летняя адвокат Тинатин Бериашвили, находившаяся на последних сроках беременности. Женщина ожидала рождения двойни, однако врачи не смогли спасти ни её, ни детей, сообщает Ambebi.ge.
По данным издания, будущей матери внезапно стало плохо дома — она потеряла сознание. Прибывшие медики доставили женщину в больницу, однако реанимационные мероприятия результата не дали.
Официальную причину смерти ещё предстоит установить специалистам. Вместе с тем родственники не исключают, что трагедия могла быть связана с тромбоэмболией.
«Она была очень талантливым и профессиональным адвокатом. Со дня на день должна была стать мамой. Нам говорят, что причиной мог стать тромб», — рассказали близкие погибшей.
Обстоятельства произошедшего выясняются.