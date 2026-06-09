Стало известно, почему Усольцевы до сих пор не вышли на связь в случае побега

Криминалист Михаил Игнатов в интервью для NEWS.ru высказал мнение, что семья Усольцевых, пропавшая в сибирской тайге, если они все еще живы, может выйти на связь только по своему желанию.

Эксперт отметил, что если супруги и их ребенок действительно решили скрыться, не оставив следов, то любые попытки заставить их вступить в контакт, скорее всего, окажутся безуспешными.

Игнатов подчеркнул, что если Усольцевы действительно ушли таким образом, это говорит о наличии у них серьезных причин для исчезновения.

Он считает, что "выманить их на обратную связь крайне тяжело или невозможно", и что они, вероятно, не для того покинули Россию, чтобы раскрыть себя из-за незначительных обстоятельств.

По словам криминалиста, из его практики работы с подобными случаями следует: если человек или семья решают резко исчезнуть и "лечь на дно", то поднять их оттуда практически невозможно без точного знания новых имен и документов.

Он также указал, что версия о похищении Усольцевых или их насильственном исчезновении за границей уже была исключена следствием.

На месте поисков Усольцевых поставили блокпост

Ранее Игнатов выдвинул неожиданную версию по поводу семьи Усольцевых. По его мнению, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина не терялись в тайге, а инсценировали исчезновение и могут находиться за границей.