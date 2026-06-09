В США аллигатор помог полиции задержать нетрезвого водителя

Аллигатор стал неожиданным помощником полиции при задержании нетрезвого водителя. Об этом сообщает NBC News

Инцидент произошел в Луизиане. Патруль попытался задержать 40-летнего гражданина за езду в нетрезвом виде. Тот попытался убежать через болотистую местность. Именно там на нарушителя и напала рептилия. Мужчине удалось отбиться, но от полицейских он скрыться уже не смог.

Пострадавшего доставили в больницу с рваными ранами рук. После получения медицинской помощи его взяли под стражу.

Ранее пользователь Reddit выложил на портале фото, сделанное во время реставрации своего старинного дома на юге Франции. Разбирая стену, он обнаружил внутри «нечто ужасающее».