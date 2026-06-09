Два дома загорелись после атаки БПЛА в черноморском поселке Джубга

Обломки беспилотников ВСУ стали причиной пожаров в частном секторе расположенного на берегу Черного моря курортного поселка Джубга Туапсинского муниципального округа. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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"Произошло возгорание двух частных домов. На месте работают пожарные, оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

О пострадавших ничего не сообщается.

Как писала "РГ", силы противовоздушной обороны РФ в ночь на 9 июня сбили 140 украинских беспилотников самолетного типа.

Дроны противника были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями и столичным регионом.

Также ПВО нейтрализовала украинские БПЛА над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.