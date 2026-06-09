Три человека погибли при пожаре в частном доме в российском регионе
Вечером в понедельник в Кировской области загорелся частный дом. Погибли три человека. Пожар произошёл в городе Белая Холуница, на улице Полевая, сообщили в главном управлении МЧС региона.
Огонь охватил 100 квадратных метров.
"Техногенный пожар в частном жилом доме. Погибли три человека. Причина устанавливается", — говорится в сообщении ведомства.
На месте работали 11 сотрудников МЧС и областной пожарно-спасательной службы. Было задействовано четыре единицы техники.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины трагедии.
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