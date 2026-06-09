Три человека погибли при пожаре в частном доме в российском регионе

Вечером в понедельник в Кировской области загорелся частный дом. Погибли три человека. Пожар произошёл в городе Белая Холуница, на улице Полевая, сообщили в главном управлении МЧС региона.

© Московский Комсомолец

Огонь охватил 100 квадратных метров.

"Техногенный пожар в частном жилом доме. Погибли три человека. Причина устанавливается", — говорится в сообщении ведомства.

На месте работали 11 сотрудников МЧС и областной пожарно-спасательной службы. Было задействовано четыре единицы техники.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины трагедии.

Читайте также: "Прокуратура прокомментировала взрыв машины в Балашихе"