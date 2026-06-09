Прокуратура прокомментировала взрыв машины в Балашихе

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование взрыва автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению исполняющего обязанности прокурора региона Андрея Ганцева на месте работу сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб координирует Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Инцидент произошёл около 05:30 на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. При движении автомобиля BMW X3 было приведено в действие взрывное устройство.

Под Москвой взорвался автомобиль с водителем внутри

Водитель получил множественные ранения и скончался на месте.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.