Рехаб в Подмосковье обвинили в издевательствах над постояльцами

Реабилитационный центр «Мост надежды» в Подмосковье обвинили в издевательствах над постояльцами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Юрий, один из постояльцев рехаба, смог сбежать из учреждения и обратился в полицию. По его словам, чтобы привезти мужчину в рехаб, специалисты сделали ему укол с седативным препаратом. Спустя два месяца его вынудили подписать бумаги о добровольном пребывании и записать видео с подтверждением.

У мужчины отобрали лекарства, отсутствие терапии привело к тому, что Юрий впал в тяжелую депрессию, которая перешла в аутоагрессию. Чтобы мужчина не причинял себе вред, на него надели боксерские перчатки. Пациенту удалось сбежать, однако пришлось оставить телефон и карты, их вернули только после начала разбирательств.

Руководство учреждения наотрез отказалось беседовать с журналистами. Отмечается, что вызовы в «Мост надежды» поступают регулярно, в чем признался участковый. В заведении находятся минимум 20 человек.

Ранее рехаб-центр Стаса Пьехи «ПС Клиника» обвинили в издевательствах над пациентами за деньги.