Ребенок в одном подгузнике был замечен на дороге в регионе РФ

На дороге в Тюменской области был замечен ребенок, бегающий в одном подгузнике. Прокуратура региона начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным местных СМИ, по дороге бегал мальчик в одном подгузнике, и его заметили водители проезжавших мимо машин. После этого к нему подошла женщина и увела с проезжей части.

Прокуратура Тюменской области начала проверку после появления данного видео в соцсетях – прокуроры проверят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.