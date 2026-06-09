Ребенок в одном подгузнике был замечен на дороге в регионе РФ
На дороге в Тюменской области был замечен ребенок, бегающий в одном подгузнике. Прокуратура региона начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным местных СМИ, по дороге бегал мальчик в одном подгузнике, и его заметили водители проезжавших мимо машин. После этого к нему подошла женщина и увела с проезжей части.
Прокуратура Тюменской области начала проверку после появления данного видео в соцсетях – прокуроры проверят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
-Будет дана оценка надлежащему исполнению родителями малолетнего своих обязанностей, - говорится в сообщении.