Российский турист 4 часа плыл до берега после крушения судна в Индонезии

Турист из России выжил после крушения судна у побережья острова Флорес в Индонезии. Об этом во вторник, 9 июня, пишет Telegram-канал Shot.

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По данным источника, россиянин Акоб Т. отправился с капитаном на прогулку в районе острова Серая недалеко от Флореса. В какой-то момент судно начало тонуть, капитан успел передать экстренным службам сингал бедствия.

Прибывшие на место спасатели никого не обнаружили. Позже стало известно, что капитан и россиянин самостоятельно добрались до суши. Уточняется, что на это им потребовалось около четырех часов.

Мужчин доставили на Флорес, где они прошли медицинский осмотр. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Причины происшествия устанавливаются, предварительно, судно могло налететь на риф, сообщается в публикации.

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