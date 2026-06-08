Два человека пострадали при стрельбе в медцентре в Калифорнии

Стрельба произошла в медицинском центре в городе Сан-Хосе в американском штате Калифорния. В результате пострадали два человека, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

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"Два человека получили опасные для жизни ранения в результате стрельбы в медицинском центре", – отмечается в сообщении.

Власти добавили, что мужчина и женщина были госпитализированы.

Ранее один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в Фейрфилде в американском штате Калифорния. По данным СМИ, огонь открыли сразу после завершения церемонии на парковке у школы. Пострадавшие доставлены в больницу.

До этого стрельба произошла в Маскатине американского штата Айова. В результате погибли семь человек. Причиной назвали семейный конфликт, так как все погибшие оказались родственниками злоумышленника.