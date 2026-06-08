Мужчину ударили ножом в спину в Москве

Неизвестный напал с ножом на мужчину на Щелковском автовокзале в Москве. Пострадавший получил удар в спину. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил осведомленный источник.

— Мужчину ударили ножом в спину на Щелковском шоссе в Москве.

Пострадавший находился у центрального входа на автовокзале, — пишет Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собеседника.

По словам источника, к месту происшествия приехали медики и силовики. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего выясняются.

3 июня мужчина трижды ударил ножом сотрудницу МФЦ в Москве. Инцидент произошел в здании центра госуслуг в микрорайоне Борисовские Пруды. Женщину доставили в больницу, где ей оказали помощь. Злоумышленника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Почему мужчина может не оказаться за решеткой — в материале «Вечерней Москвы».