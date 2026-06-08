В Саратове восьмилетний мальчик упал с высоты в заброшенном здании

В Заводском районе Саратова произошёл несчастный случай с несовершеннолетним. Восьмилетний ребёнок получил серьёзные травмы после падения с высоты в заброшенном строении.

Инцидент случился 8 июня в районе Барнаульской улицы. Мальчик самостоятельно проник в здание, подлежащее сносу. В результате падения он был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным источника «СарИнформ», ребёнок залез в заброшенное строение без сопровождения взрослых. Точная высота, с которой он упал, не уточняется, но полученные травмы квалифицированы как тяжёлые. Медики борются за его здоровье. Родители мальчика, вероятно, находились в этот момент не рядом. Обстоятельства происшествия выясняются.

Правоохранительные органы начали проверку. Им предстоит установить, кто допустил свободный доступ на опасный объект. Собственник здания, подлежащего сносу, может быть привлечён к ответственности за ненадлежащее содержание имущества.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности несовершеннолетних и содержании неэксплуатируемых строений.

Этот случай вновь напоминает о необходимости контроля за детьми и ограждения опасных объектов. Администрация города, вероятно, проверит другие заброшенные здания на предмет доступа посторонних. Родителям рекомендуется объяснять детям, что проникновение в такие места смертельно опасно. Судьба пострадавшего мальчика остаётся в центре внимания.