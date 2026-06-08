Состояние впавшей в кому после бокала вина на Бали россиянки ухудшилось

Россиянка из Сочи, отдыхавшая на индонезийском острове Бали, оказалась в критическом состоянии. После употребления местного вина, купленного в магазине у дороги, у неё начались тяжёлые симптомы, которые привели к коме. Впоследствии у пациентки развился сепсис. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash. Женщина была срочно госпитализирована, но её состояние остаётся тяжёлым.

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По данным источника, туристка прилетела на остров 31 мая вместе со своим молодым человеком. Спустя несколько часов после того, как она выпила вино, у неё появились тошнота, озноб, светобоязнь, а по дороге в больницу начались судороги.

В клинике её погрузили в искусственную кому. Врачи диагностировали сепсис — опасное для жизни состояние, при котором инфекция распространяется по всему организму через кровь.

Ситуацию усугубляет финансовый вопрос. Лечение туристки обходится в крупную сумму: она уже задолжала медицинскому центру 2,5 миллиона рублей. Из-за этого долга её не могут перевести из частной туристической клиники в государственную больницу, где лечение может быть более эффективным или менее дорогим. Дополнительным условием для перевода является наличие свободных мест в государственном медучреждении.

Родственники и друзья россиянки пытаются собрать необходимые средства. Они обратились за помощью к соотечественникам. Посольство России в Индонезии, вероятно, уже поставлено в известность. Медики продолжают бороться за жизнь пациентки, но каждая минута на счету.

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