Состояние впавшей в кому после бокала вина на Бали россиянки ухудшилось
Россиянка из Сочи, отдыхавшая на индонезийском острове Бали, оказалась в критическом состоянии. После употребления местного вина, купленного в магазине у дороги, у неё начались тяжёлые симптомы, которые привели к коме. Впоследствии у пациентки развился сепсис. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash. Женщина была срочно госпитализирована, но её состояние остаётся тяжёлым.
По данным источника, туристка прилетела на остров 31 мая вместе со своим молодым человеком. Спустя несколько часов после того, как она выпила вино, у неё появились тошнота, озноб, светобоязнь, а по дороге в больницу начались судороги.
В клинике её погрузили в искусственную кому. Врачи диагностировали сепсис — опасное для жизни состояние, при котором инфекция распространяется по всему организму через кровь.
Ситуацию усугубляет финансовый вопрос. Лечение туристки обходится в крупную сумму: она уже задолжала медицинскому центру 2,5 миллиона рублей. Из-за этого долга её не могут перевести из частной туристической клиники в государственную больницу, где лечение может быть более эффективным или менее дорогим. Дополнительным условием для перевода является наличие свободных мест в государственном медучреждении.
Родственники и друзья россиянки пытаются собрать необходимые средства. Они обратились за помощью к соотечественникам. Посольство России в Индонезии, вероятно, уже поставлено в известность. Медики продолжают бороться за жизнь пациентки, но каждая минута на счету.