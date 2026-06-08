Мощный взрыв раздался на восточной окраине Белгорода, неподалеку от села Беловское. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам местных жителей, в небо поднимается столб дыма, который виден из разных районов города.

По данным Telegram-канала «Блэтгород», в результате взрыва поврежден торговый центр «Класс» и другие торговые точки в Беловском. Также После в офисе «Деловых линий» на улице Коммунальной снесло потолки. По словам читателя, обошлось без пострадавших.

8 июня украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в Белгороде, однако его боевая часть не сдетонировала. По словам мэра города Валентина Демидова, с раннего утра город подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Накануне под Белгородом БПЛА ударил по автомобилю с супругами. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. У ее мужа множественные осколочные ранения предплечья и кисти — его госпитализировали. Автомобиль семейной пары поврежден.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».