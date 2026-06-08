В детском лагере на Куршской косе выявили вспышку кишечной инфекции

В нацпарке Куршская коса досрочно завершили смену летнего лагеря после того, как специалисты выявили там норовирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

© Российская Газета

Сейчас на месте отдыха проводится комплекс противоэпидемических мер, чтобы локализовать очаг кишечной инфекции.

Уже взяты пробы питьевой воды, смывов, продуктов и готовых блюд. Кроме того, специалисты отобрали биологический материал у персонала, работающего в пищеблоке, для исследований.

В Роспотребнадзоре пояснили, что смену досрочно закрыли из-за выявленных нарушений при оказании услуг по отдыху и оздоровлению детей.

В пресс-службе правительства Калининградской области прокомментировали, что губернатор Алексей Беспрозванных поручил региональному минсоцу усилить меры контроля за всеми подрядчиками, которые занимаются питанием в детских лагерях.

Стоимость пропущенной смены компенсируют. По оплаченным путевкам процедура по возврату средств за оставшиеся дни уже начата. Также министерство образования Калининградской области проработает вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам.