Раскрыто число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах

От последствий разрушительного землетрясения на Филиппинах не удалось спасти 32 человека. Число жертв природного явления раскрыло агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

«Землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее на юге Филиппин рано утром во вторник, унесло жизни 32 человек», — сообщили в Филиппинском управлении по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими.

Там также уточнили, что из-за подземных толчков множество зданий получили повреждения различной степени.

Ранее сообщалось, что утром 8 июня на Филлипинах произошло мощное землетрясение. Тогда его магнитуду оценили как 8,1. Подземные толчки зафиксировали у берегов острова Минданао. Очаг залегал на глубине десяти километров.

В результате было разрушено как минимум одно здание в городе Хенераль-Сантос. В регионе объявили угрозу цунами. Но вскоре предупреждение сняли.