От осужденного в ОАЭ Арута Назаряна требуют четыре миллиарда рублей

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы криптоинвестору Аруту Назаряну (Arut). Он находится за решеткой уже пять месяцев. Кроме того, мужчину оштрафовали на 3,8 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил блогер Андрей Алистаров.

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— Арут Назарян уже пятый месяц находится в дубайской тюрьме. Ему прокуратура запросила шесть лет тюрьмы, дали — два года. Штраф — 200 миллионов дирхамов, что эквивалентно 3,8 миллиарда рублей, — рассказал Алистаров в ролике на своем YouTube-канале.

У Назаряна не было лицензии на управление криптобиржей. Назначенный штраф «вылился» из общего объема торгов на площадке. По словам Алистарова, Arut, скорее всего, сможет обжаловать сумму штрафа.

В конце мая следователи предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы криптоблогерше Валерии Федякиной (Битмама). Впоследствии Мосгорсуд утвердил ей приговор по делу об обмане инвесторов на 2,2 миллиарда рублей. Битмама получила семь лет.