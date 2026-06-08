Автора песен для Бритни Спирс и Дуа Липы убили в Лондоне

Певец и автор песен Талай Райли, сотрудничавший с рядом мировых звезд, погиб в результате нападения с ножом в Лондоне. Об этом сообщает Standard.

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— Певец и автор песен, работавший со многими звездами, включая Дуа Липу, Зендею и Бритни Спирс, скончался в результате нападения с ножом в Лондоне в пятницу, — говорится в публикации.

По данным издания, тело музыканта с несколькими ножевыми ранениями обнаружили утром 5 июня в доме в районе Силвертаун на востоке британской столицы. В тот же день полиция задержала троих подозреваемых, однако впоследствии двоих отпустили без предъявления обвинений, а одного — под залог.

Талай Райли, настоящее имя которого Марк Орабийи, был известен как исполнитель и автор песен. Он сотрудничал с такими артистами, как Бритни Спирс, Дуа Липа, Ашер, Джесси Джей, Элли Голдинг, Игги Азалия и Крейг Дэвид.