Москвич сжег автомобиль бывшей любовницы за отказ его продавать

Выяснились подробности поджога автомобиля «БМВ» в столичном районе Марфино. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 44-летнего москвича — он спалил иномарку после расставания с любовницей.

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Как стало известно «МК», о возгорании автомобиля, припаркованного на улице Гостиничная, в экстренные службы города сообщили очевидцы. Огонь уничтожил «БМВ» и серьезно повредил стоящий рядом автомобиль - «Land Rover».

Оперативники ОМВД России по району Марфино в тот же день задержали злодея. Им оказался 44-летний москвич (он предприниматель), бывший сожитель владелицы иномарки. Пара рассталась чуть больше месяца назад. По устной договоренности, бывшие возлюбленные планировали продать автомобиль «БМВ» стоимостью в 2,4 млн рублей, а деньги поделить. Машина была оформлена на даму, но она через некоторое время решила оставить иномарку себе. Это разозлило бывшего кавалера. В ночное время он облил заднее колесо авто горючей жидкостью и поджог.

«БМВ» теперь восстановлению не подлежит, а второй иномарке «Land Rover» требуется серьезный ремонт двигателя - ущерб хозяин оценил в 900 тыс. рублей. Общий ущерб составил 3 млн 300 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».