СК предоставил видео с возобновленных поисков Усольцевых

Следственный комитет показал, как идут возобновленные поиски семьи Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье во время турпохода. Специалисты выезжают в тайгу на спецтехнике, осматривают местность с помощью дронов, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

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Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Поиски из-за погоды (снегопада, сильного ветра, минусовых температур) были свернуты в октябре. 4 июня СК РФ организовал дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, волонтеров. В поисках участвуют около 80 человек. На месте поисков установлены блокпосты.

Следователи, спасатели, волонтеры, специалисты отделения "Российского Красного креста" продолжают искать семью Усольцевых. На видео, предоставленном ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии видно, что поиски ведутся на специализированной технике в лесу, осматривают курумник (каменистые скалы Кутурчинского Белогорья - прим. ТАСС), в поисках используется БПЛА.

По данным "Гисметео", в поселке Кутурчин, недалеко от места пропажи Усольцевых, днем 8 июня около плюс 29 градусов, ночью столбик термометра покажет плюс 6 градусов, ясно и безветренно. 9 июня в этой местности ожидается до плюс 23 градусов, небольшой дождь.

О пропаже семьи Усольцевых

Первые активные поиски начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.

Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе -- Усольцевых искали более 1,5 тыс. человек.