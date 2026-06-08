Семья из четырех человек едва не погибла от отравления из-за голубя

В татарстанском Нурлате голубь едва не убил целую семью. Птица застряла в дымоотводящей трубе газового водонагревателя, из-за чего угарный газ пошёл в квартиру. Пострадали четверо, в том числе двое детей, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

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ЧП произошло в доме №2 по улице Карла Маркса. В больницу доставили детей 2013 и 2018 годов рождения, а также 46-летнюю женщину и 39-летнего мужчину.

Техническое обслуживание газового оборудования в этой квартире проводилось в апреле 2026 года.

После случившегося инспекторы проверили дымоход и вентиляционный канал — тяга оказалась в норме. Единственной причиной отравления стала птица, заблокировавшая отвод продуктов сгорания.