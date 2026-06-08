Топ-менеджера «Арксбанка» осудили за растрату 4,6 миллиарда рублей

Басманный районный суд столицы отправил за решетку на четыре года председателя правления «Арксбанка» Дину Пахомову за растрату свыше 4,6 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Пахомову к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказала Нефедова.

Женщине также запретили на протяжении трех лет занимать руководящие должности в коммерческих фирмах. Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск «Арксбанка» на 4,6 миллиарда рублей. Эту сумму Пахомова растратила, подменяя векселя, а также зачисляя облигации на счет кипрской компании в зарубежном депозитарии. С ней действовали сообщники. Уголовное дело в их отношении выделили в отдельное производство.

Ранее в Москве осудили обвиняемых в растрате более 414 миллионов рублей банка «Метрополь». Председатель правления организации Денис Долотов получил шесть лет колонии. Он также должен выплатить штаф в размере одного миллиона рублей. Соучастники преступления проведут за решеткой пять лет.