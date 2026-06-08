В Москве осудили бывшего крупного чиновника Росавиации
Савеловский районный суд Москвы признал экс-главу Центрального МТУ Росавиации Вячеслава Гарковца виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также бывшему чиновнику придется выплатить компенсацию 24 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.
Уголовное дело в отношении экс-чиновника Росавиации было возбуждено в июне 2023 года. Как стало известно «МК», в марте 2022 года генеральный директор одной иркутской авиакомпании обратился Центральное МТУ Росавиации с жалобой на конкурента - компанию, которая якобы выполняла коммерческие перевозки пассажиров без необходимого свидетельства.
Сотрудники МТУ по приказу Гарковца оперативно откликнулись на жалобу и провели необходимую проверку, результатом которой стало аннулирование сертификата эксплуатанта. Но позднее выяснилось, что фактически никакой проверки не проводилось. Авиакомпания не смогла работать и лишилась важного контракта, потеряв 3 миллиона рублей. Контракт же перешел к другой компании, отметившейся неоднократными нарушениями.
Эти события вызвали у прокуратуры недюжинный интерес, который привел к проверке. По материалам проверочных мероприятий в июне 2023 года Западное МСУТ СКР возбудило уголовное дело, в конце года Виктор Гарковец был отправлен в отставку.
Как рассказала "МК" представитель одной авиакомпании Екатерина Золина, в суде Гарковец отказался признавать спою вину.
Прокуратура запрашивала для Гарковца наказание в виде 1 года условно, однако суд принял более жесткое решение. Не исключено, что причиной стала существенная сумма ущерба, которую понесла потерпевшая сторона.
- Ущерб был подсчитан независимым экспертом и составил 24 миллиона рублей. В результате действий Гарковца с нами были расторгнуты договоры. И единственная причина расторжения договоров была — это как раз незаконное аннулирование сертификата эксплуатанта, которое мы доказали в рамках десятого арбитражного апелляционного суда. То есть, решение суда как раз говорит о том, что оснований для аннулирования сертификата эксплуата нашей компании не было", - подчеркнула Золина.