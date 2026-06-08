В Москве осудили бывшего крупного чиновника Росавиации

Савеловский районный суд Москвы признал экс-главу Центрального МТУ Росавиации Вячеслава Гарковца виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также бывшему чиновнику придется выплатить компенсацию 24 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

© Московский Комсомолец

Уголовное дело в отношении экс-чиновника Росавиации было возбуждено в июне 2023 года. Как стало известно «МК», в марте 2022 года генеральный директор одной иркутской авиакомпании обратился Центральное МТУ Росавиации с жалобой на конкурента - компанию, которая якобы выполняла коммерческие перевозки пассажиров без необходимого свидетельства.

Сотрудники МТУ по приказу Гарковца оперативно откликнулись на жалобу и провели необходимую проверку, результатом которой стало аннулирование сертификата эксплуатанта. Но позднее выяснилось, что фактически никакой проверки не проводилось. Авиакомпания не смогла работать и лишилась важного контракта, потеряв 3 миллиона рублей. Контракт же перешел к другой компании, отметившейся неоднократными нарушениями.

Эти события вызвали у прокуратуры недюжинный интерес, который привел к проверке. По материалам проверочных мероприятий в июне 2023 года Западное МСУТ СКР возбудило уголовное дело, в конце года Виктор Гарковец был отправлен в отставку.

Как рассказала "МК" представитель одной авиакомпании Екатерина Золина, в суде Гарковец отказался признавать спою вину.

Прокуратура запрашивала для Гарковца наказание в виде 1 года условно, однако суд принял более жесткое решение. Не исключено, что причиной стала существенная сумма ущерба, которую понесла потерпевшая сторона.