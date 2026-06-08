В Татарстане семья отравилась угарным газом по вине голубя

В Татарстане семья отравилась угарным газом из-за голубя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу государственной жилищной инспекции республики.

Инцидент произошел в городе Нурлате 7 июня. Двое детей и двое взрослых отравились угарным газом в одном из домов по улице Карла Маркса. Они госпитализированы.

Уточняется, что техническое обслуживание в здании проводилось в апреле этого года. После случившегося специалисты провели проверку и выяснили, что тяга в дымоходе есть, а вентиляционный канал работает исправно.

Однако в дымоотводящей гофрированной трубе газового водонагревателя был найден голубь, который и стал причиной нарушения работы оборудования и скопления газа в помещении. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее шесть человек отравились угарным газом в многоквартирном доме по улице Гаджиева в Махачкале. Пострадавших доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести, но стабильное, без угрозы жизни. Правоохранители выясняют причины утечки газа.