Россиянин нашел полмиллиона рублей в лифте и попал под статью

В Балаково сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу крупной суммы денег, совершенную в лифте жилого дома. В полицию обратился 46-летний местный житель, который 2 июня в промежутке между 17:30 и 18:00 лишился барсетки, содержавшей 520 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он мог случайно выронить сумку во время поездки.

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Оперативники установили личность подозреваемого, которым оказался другой 46-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом. В ходе разбирательства он признался в содеянном:

«Увидел барсетку в лифте, а обнаружив в ней крупную сумму, положил наличные себе на банковский счет», - сообщает полиция Саратовская области в своем Телеграм-канле.

В настоящее время по ходатайству следствия похищенные средства на счету фигуранта арестованы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за кражу в крупном размере. В качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде. За совершенное преступление ему может грозить до шести лет лишения свободы.