Пропавший под Петербургом известный музыкант найден мертвым

Известный петербургский музыкант Евгений Сокун найден мертвым в Ленинградской области, сообщил "РГ" информированный источник.

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В начале июня 63-летний Евгений Сокун отправился на рыбалку вместе с 61-летней женщиной - оба пропали без вести. Впоследствии на берегу водоема были найдены машина и перевернутая лодка.

Добровольцы и водолазы, которые прибыли на место исчезновения, нашли тела пропавших утром 6 июня. По предварительным данным, криминала здесь нет: музыкант и его спутница утонули.

Погибший Евгений Сокун оказался клавишником кавер-группы "Ностальгия". Помимо концертной деятельности, мужчина занимался репетиторством и давал уроки по музыке, игре на гитаре и фортепиано.

Евгений Сокун в 1989 году окончил окончил Петрозаводское государственное музыкальное училище имени К. Э. Раутио. Он был не только артистом и преподавателем, но и дирижером эстрадного оркестра.