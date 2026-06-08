Упавший под поезд на станции «Домодедовская» пассажир погиб

Пассажир, который упал под поезд на станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии московского метро, погиб. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

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— Пассажир погиб, — передает агентство.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что человек упал на пути на одной из станций Замоскворецкой линии. В связи с этим на участке от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово» полностью прекратилось движение поездов.

Похожий инцидент произошел 1 июня: человек упал на рельсы на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, из-за чего временно возросли интервалы движения составов. Позднее стало известно, что упавший на рельсы юноша выжил, его доставили в больницу в Коммунарке.