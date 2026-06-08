Шестерых серийных угонщиков автомобилей задержали в Москве

В Москве шестерых жителей столичного региона задержали за серию краж дорогостоящих иномарок, четверо из них ранее были судимы. Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Члены организованной группировки угоняли припаркованные во дворах кроссоверы корейских и японских производителей. С помощью специальных устройств они блокировали сигнализацию автомобилей, проникали в салон, запускали двигатель и похищали машины. Затем перегоняли транспортные средства в подмосковный лес, где отключали GPS-трекер. Далее авто продавали или разбирали на запчасти. С июня по октябрь 2025 года злоумышленники совершили пять угонов с ущербом более 20 миллионов рублей.

У задержанных обнаружили две похищенные иномарки, радиоэлектронные устройства для блокировки сигналов сотовой связи, ключи от машин различных марок и другие предметы, использованные ими для совершения преступлений.

Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 158 УК РФ. Устанавливаются местонахождение похищенного и возможные соучастники угонщиков.

Ранее сообщалось, что в подмосковном прокате автомобилей сотрудница обманула владельцев более 200 машин. Сумма ущерба составила полмиллиарда рублей.