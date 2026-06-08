Человек упал на пути на одной из станций Замоскворецкой линии метро

Человек упал на пути на одной из станций Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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— На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — предупредили в Telegram-канале транспортного ведомства.

4 июня на станции Кусково Горьковского направления человек также попал под поезд. Инцидент произошел в 19:50, человек нарушил правила безопасности на железной дороге, из-за чего и попал под колеса. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Кроме того, 1 июня в СМИ сообщили, что молодой человек, который упал на рельсы на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, выжил. Позднее пострадавшего доставили в больницу в Коммунарке.