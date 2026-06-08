Мужчина сжег автомобиль своей бывшей девушки в Марфине

Мужчина сжег автомобиль своей бывшей девушки в районе Марфино. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Гостиничной. Полицейские прибыли на место после сообщения от очевидцев. К тому моменту машина полностью сгорела. Кроме того, огонь перекинулся и на стоящее рядом авто.

Предполагаемый поджигатель был оперативно задержан. В МВД уточнили, что 44-летний мужчина после расставания просил бывшую сожительницу продать совместно купленный автомобиль, оформленный на нее, однако она отказалась. Тогда злоумышленник пришел к машине ночью и поджег ее.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля из мести в Рижском проезде. Как рассказал сам злоумышленник, хозяин машины облил его водой из лужи, за что он ему и отомстил. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".