Россиянин получил условный срок за гибель 10 человек при взрыве

Нижневартовский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику автомобильной газозаправочной станции, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц. В результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме погибли 10 человек, из которых четверо были несовершеннолетними. Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, с осуждённого взыскана компенсация в размере 300 тысяч рублей.

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Подсудимый, работавший заправщиком на АГЗС, был признан виновным по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). От наказания по статье 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере) он был освобождён за истечением срока давности. Сам фигурант свою вину не признал, несмотря на решение суда.

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заявила о намерении обжаловать приговор. В надзорном ведомстве сочли наказание чрезмерно мягким, учитывая тяжесть последствий трагедии. Взрыв газа, унёсший жизни 10 человек, включая четырёх детей, вызвал широкий общественный резонанс в городе и регионе. Семьи погибших требовали жёсткого наказания для виновных.

Трагедия произошла в одной из многоэтажек Нижневартовска. Следствие установило, что причиной взрыва стали нарушения при заправке газовых баллонов, допущенные сотрудником станции. Несмотря на то, что подсудимый избежал реального лишения свободы, прокуратура намерена добиваться пересмотра дела. Окончательное решение останется за вышестоящей инстанцией.