Разрушительное землетрясение на Филиппинах: что известно к этому часу

У берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Инцидент зафиксировали в 58 километрах от города Генерал-Сантос с населением около 679 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 57 километров. В регионе объявили угрозу цунами.

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Число погибших в результате землетрясения возросло до 12, более 200 человек пострадали, пишет Associated Press со ссылкой на чиновников. Магнитуду позднее пересмотрели с 8,1 до 7,8. Ранее сообщалось о троих погибших.

Землетрясение произошло в 7:37 утра по местному времени 8 июня, указывает vietnam.vn. Эпицентр находился в 13 километрах к юго-западу от города Генерал-Сантос. В нескольких районах зафиксированы перебои с электричеством. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами прогнозирует волны до 3 метров у берегов Филиппин. В некоторых районах Индонезии и Малайзии зафиксированы волны высотой до 1 метра.

В течение двух часов после основного толчка произошло 11 афтершоков, сообщает Prospect со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Их магнитуда составила от 3,5 до 6,5. У берегов Индонезии зафиксировано еще минимум четыре землетрясения магнитудой от 2,7 до 4,1.

Посольство РФ на Филиппинах не располагает информацией о пострадавших россиянах, сообщает News.ru со ссылкой на диппредставительство. Дипломаты запросили данные у местных властей.

Японское метеорологическое управление ранее объявило угрозу цунами до 1 метра для тихоокеанского побережья страны, включая прилегающие к Токио префектуры и часть Токийского залива.